في رثاء أمي فاطمة - صفاء الهاشم

إلى أمي فاطمة.. إلى النور الذي أضاءني.. إلى من علمتني أن أكون شامخة بطيبها وتواضعها وحزمها وبوصاياها.. إلى من تركت هذه الحياة واقتطعت من قلبي جلّه.. أكتب اليوم ليس رثاءً بقدر ما هو حنين يتبعه أنين لفراقك، لكنك ستظلين حاضرة في روحي وقلبي وخطواتي.. أكتب لأني أحتاج أن أكتب إليك، وأعلم أنك تسمعين ندائي.. فاقدتك يمه، رغم حضور روحك التي تحوم فوقي.

‎‏حينما كنت أعود الى حضنك لا أخاف، فهذا العالم يصبح صغيرا في كفك.. كنت ومازلت طمأنينتي، وسكينتي.. صوتك.. ابتسامتك.. ايمانك.. قلبك الدافئ الذي يشع نورا.

‎يمه.. ما يلهمني الصبر إيماني بالله.. وأنك استبدلت دارا هي خير من دارنا.. وصحبة هي أجمل من صحبتنا.. وأصبحت بين يدي من لا يظلم عنده أحد.. رحمته وسعت كل شيء.. رحم الله أرواحا لا تُعوّض ولا تولد مرةٌ أخرى.. رحم الله ضحكات لا تُنسى، وملامح لا تغيب عن البال، وحديثاً اشتقت لسماعه.

‎‏يمه.. لو ظللت أدوّن عشقي لك، فلن تسعني كتب ولا مخطوطات، لكنك أجمل حكاية ستظل بداخلي وسأظل أرويها لأبنائي وأحفادي.. أبدؤها دوما «أمي تقول».

‎‏يمه.. ستبقين بداخلي ورودا وياسمين.. ستظل رائحتك تزكي روحي.

‎‏يمه.. في حياتك كنت ابتسامتي، وفي غيابك ترافقني غصة رحيلك.

‎‏يمه.. سيظل لساني يلهج بالدعاء لك، وسيظل قلبي متوهجا بك، رحمك الله يا نور قلبي.. رحمك الله يا قرة عيني.

‎‏‎‏ابنتك صفاء عبدالرحمن الهاشم