معاني الحروف المقطعة في القرآن
الم، الر، طه، كهيعص .. هل تعرف معناها ؟
فى القرأن الكريم عدد من السور بها حروف مقطعة ، تحتاج الى التفسير والتوضيح ، وقد خرجت تفاسير عدة حول هذه الحروف ، بعضها مقنع .. والبعض الأخر لم يأخذ به الكثيرون
وينتشر حاليا حول اليوتيوب فيديو لشاب اسمه لؤي الشريف
هذا الشاب مهتم بدراسة اللغات السامية
ومن خلال دراسته قدم طرح لمعاني الحروف المقطعة في القرآن
ويحظى طرحه بتقدير واعجاب الكثير من المسلمين ، وبعضهم وصفه بأنه مدهش بكل ما تحمله الكلمة من معنى
بل ان منهم من قال انه الطرح الوحيد الذي اقنعنه بالفعل وقال فقد بحثت كثيرا عن معانيها ولم اقتنع في حياتي الا بهذا الطرح
الطرح ببساطة
الحروف لابد ان لها معنى والا لما انزلها الله الينا
ووظيفتنا نحن التدبر والبحث لفهم هذه المعاني
ولؤي الشريف درس اللغات السامية
واكتشف ان اصل الابجدية العربية المأخوذة من الابجدية السريانية
والمعروف ان الحروف في اللغة العربية ليست لها معاني في ذاتها
لكن في اللغة السريانية التي هي اصل الابجدية العربية
كل حرف له معنى في ذاته
وبناءاً عليه بحث خبير السريانية لؤي الشريف فى معاني تلك الحروف في السريانية
والحقيقة ان النتائج كانت مدهشة وتكاد لا تصدق
وكانت النتائج من خلال موقع ترجمة morfix امام الجميع
وليست ترجمة لؤي نفسه
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