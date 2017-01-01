فوزية أبل: جميل السلطان ... والطليعة

جميل السلطان

نعت الكاتبة الصحفية، وعضو أسرة تحرير الطليعة سابقا، فوزية ابل الراحل جميل السلطان قائلة أغلبنا يتذكر موقف الجمعيات والأسواق الموازية من توزيع جريدة الطليعة في التسعينات برفضها تواجد الطليعة على ارففها لأسباب سياسية وفكرية مشيرة ان للمرحوم جميل السلطان موقفا مشرفا بسماحه ببيع جريدة الطليعة في تلك الفترة على الرغم من المحاذير الكثيرة التي واكبت تلك الفترة .



وزادت نعزي أنفسنا جميعا في خسارة رجل يدرك الكل تاريخه على الصعيد التجاري ومبادراته التجارية، وبرحيله فقد ترك فراغا كبيرا، نسأل له الرحمة والمغفرة ونسأل العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته .