تجديد الدماء في وزارة الصحة أولى خطوات محاربة الفساد - فوزية أبل
خطوة إحالة وكيلين مساعدين في وزارة الصحة إلى التقاعد خطوة موفقة وناجحة، فالوزارةحالياً في حاجة إلى نفضة لإعادة الانضباط داخل أروقتها، ومحاربة الفساد الذي استشرى فيها وأصبح أحد أهم الأسباب في تأخير الكويت عن ما وصلت إليه دول مجاورة في توفير أفضل البرامج والخدمات الصحية العلاجية والوقائية والتعزيزية والتأهيلية، وتطوير نظم رعاية صحية عالية المستوى ترقى إلى المعايير الدولية الصحية.
لقد انتظرنا هذا القرار كثيرا ومنذ سنوات، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، وعليه نطالب بتجديد الدماء، وتعيين الكفاءات والخبرات من أبناء الوزارة أصحاب الفكر الجديد المتطور لوضع خطط وسياسات مدروسة، وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحة في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة والمتخصصة، ومحاولة إصلاح ما أفسده الآخرون في السنوات السابقة.
القرار يجعلنا جميعا نشد على يد كل مسؤول شجاع يتخذ مثل هذه القرارات الجريئة للصالح العام، ونتمنى أن تنتقل هذه العدوى الحميدة إلى بقية الوزارات والمؤسسات فنحن.
وفي ظل هذه الظروف نحن بحاجة إلى الضرب بيد من حديد على هذه البؤر التي أخرتنا كثيرا وكانت سببا في تشويه الواقع وخنق فرص الإصلاح والتطوير.
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