معرض الكتاب .. يحتضر !! - بقلم: فوزية أبل

لمصلحة من يتم تفريغ معرض الكويت للكتاب من مضمونه؟ وهل يعقل أن تتحول الكويت التي كانت منارة للثقافة والفكر والرأي الآخر والانفتاح إلى دولة تصادر الكتب، حيث يعمل مخلب الرقابة سلطته ليمنع الكثير من الكتب السياسية والفكرية ويفرض ما يشبه الحصار على نتاج العقول.

والعين الراصدة بمجرد أن تجول في أروقة المعرض تكتشف وضعا مؤسفا يتمثل في حرمان القارئ النوعي من حقه في الحصول على ما يتطلع إليه من كتب ومعارف.

إن الرقابة بهذه الصورة في عصر السماوات المفتوحة يصبح ضربا من العبث والتأخر، وليس ببعيد عنا تلك المعارض التي لم يصادر فيها كتاب واحد على غرار معارض الشارقة ومسقط وغيرها.

كيف يعطى هؤلاء الرقباء الحق في فرض سطوتهم على نتاج العقول والأفكار، فالمجتمع الكويتي يرفض الوصاية.

ثم لا تنسون أن أي فرد بضغطة واحدة على الانترنت يمكنه الحصول على أي معلومات أو كتب.

فما جدوى المصادرة إذن ؟!