درس فى الشفافية! - فهمي هويدي
بيان إبراهيم عيسى جاء أكثر وضوحا، «ذلك أنه تحدث عن أن برنامجه ألقى عليه الأعباء وتعرض معه لأنواء وأحيط بالضغوط. ففى الوقت الذى ساهم فيه فى اتساع عقول، فإنه تسبب أيضا فى ضيق صدور» ثم تحدث فى بيان عن اعتزازه «برأى من وضع البرنامج موضع التقدير»، وعن «تفهمه لمن أثقل البرنامج قلبه بالغضب والكراهية».
لا تدع تلك الخلفية مجالا للشك فى أن جهة ما خارج القناة وخارج غرفة الإعلام المرئى هى التى قررت وقف البرنامج وإقصاء إبراهيم عيسى. وتلك الجهة لها من النفوذ ما يمكنها من أن تسكت أى صوت بجرة قلم. ورغم أننا لا نعرف شيئا عنها إلا أن ذلك ينبغى أن يقلقنا. ليس فقط للغموض الذى يكتنف جهة القرار، وإنما أيضا للمدى الذى بلغه ضيق الصدر بحيث شمل الأعوان أيضا، فضلا عن مضمون الرسالة التى يوجهها القرار إلى جميع الإعلاميين وغيرهم من نشطاء المجال العام. لكى لا يتوقعوا انفراجا أو يرفعوا سقف توقعاتهم. وإنما عليهم أن يلتزموا جانب الحذر، وأن يتحسس كل منهم رقبته فى العام الجديد. ورأس إبراهيم عيسى التى وضعها رسام الجريدة طائرة فى الهواء عبرة لمن لا يعتبر.
لقد قرأت فى صحف الثلاثاء تقريظا مستحقا وتضامنا واسعا مع المجنى عليه فى القضية، لكن أحدا لم يتطرق إلى الجانى الذى تم تجاهله فلم ينل ما يستحقه.
(الشروق المصرية)
المواضيع الأكثر قراءة
اللجنة الوزارية الاقتصادية تعقد لقاء مع الجمعية الاقتصادية بحضور خمسة وزراء
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء وفريق المتابعة لقاء مع الجمعية الاقتصادية الكويتية بحضور خمسة وزراء في مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ... التتمة
سامسونغ تكشف .. لماذا انفجر نوت 7؟
أنهت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية تحقيقاتها فيما يخص انفجار بطارية أحدث هواتفها المحمولة الذكية الرائدة من فئة فابليت غالاكسي نوت 7 Note، ... التتمة
الحمود: مفهوم الرياضة للجميع أساس الثقافة الرياضية الصحيحة
قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن مفهوم الرياضة للجميع هو أساس الثقافة الرياضية الصحيحة للمجتمع بما يخلق شراكة حقيقية ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)
أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر السعري بواقع 32ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 5775 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) ... التتمة