الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 325ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 325ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 371ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري ليسجل 302ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة واصل الدولار تداوله على مقربة من أدنى مستوياته في شهر خلال جلسة تداول يوم الجمعة الماضي بعد صدور مجموعة بيانات سلبية للاقتصاد الأمريكي على رأسها مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر جامعة ميشيغان. (كونا)