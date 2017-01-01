سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 52 سنتا ليبلغ 64ر50 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 64ر50 دولار أمريكي مقابل 16ر51 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد فيها التزام المملكة بتعهدها خفض الإنتاج مما قلل من تأثير تقارير تتوقع زيادة إنتاج النفط الأمريكي مرة أخرى في 2017.

وارتفع سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا عند التسوية ليصل إلى مستوى 86ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا ليصل إلى مستوى 64ر52 دولار. (كونا)