سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 52 سنتا ليبلغ 64ر50 دولار
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد فيها التزام المملكة بتعهدها خفض الإنتاج مما قلل من تأثير تقارير تتوقع زيادة إنتاج النفط الأمريكي مرة أخرى في 2017.
وارتفع سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا عند التسوية ليصل إلى مستوى 86ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا ليصل إلى مستوى 64ر52 دولار. (كونا)
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