بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 1ر77 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6301 نقطة و 43ر9 نقطة للوزني و 1ر28 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر75 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 8ر700 مليون سهم تمت عبر 11858 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(المال) و(ابيار) و(هيتس تلكوم) و(ساحل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المدينة) و(بيان) و(بحرية) و(هيتس تلكوم) و(وطنية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)