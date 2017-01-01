بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر75 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 8ر700 مليون سهم تمت عبر 11858 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(المال) و(ابيار) و(هيتس تلكوم) و(ساحل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المدينة) و(بيان) و(بحرية) و(هيتس تلكوم) و(وطنية) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
الحمود: تنمية قطاع السياحة لاستقطاب الشباب وإظهار إبداعاتهم
أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اهتمام دولة الكويت بتنمية وتطوير قطاع السياحة والعمل على استقطاب الشباب الكويتي واظهار إبداعاتهم ... التتمة
الجارالله: نتعامل مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات للشعب السوري
قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن دولة الكويت تتعامل مع المنظمات الدولية التي تتولى إيصال المساعدات للشعب السوري المنكوب وتنفذ التزاماتها التي ... التتمة
غضب ألماني وانتقادات واسعة لتصريحات ترمب
أثارت تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب -التي أدلى بها في مقابلة الأحد مع صحيفتي "تايمز" البريطانية و"بيلد" الألمانية- غضبا في ألمانيا وانتقادات واسعة في ... التتمة
العدساني: مقترح بقانون لمنع الاستفادة الشخصية من العمل التشريعي والرقابي
أعلن النائب رياض العدساني عن تقدمه باقتراح بقانون حول تعارض المصالح بهدف فصل العمل النيابي الرقابي والتشريعي عن الأمور المصلحية والمناقصات والتجارة ... التتمة