الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو يرتفع إلى 319ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض الى مستوى 378ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 298ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى في تداولات امس الأربعاء على الرغم من صدور بيانات مبيعات المنازل الأمريكية والتي جاءت أفضل من المتوقع.
واظهر التقرير الذي أصدرته رابطة الوسطاء العقاريين امس أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة معدلة موسميا بنسبة قدرها 7ر0 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى ما مجموعه 61ر5 مليون وحدة سكنية مقارنة ب 57ر5 مليون وحدة في شهر اكتوبر. (كونا)
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