الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو يرتفع إلى 320ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 320ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض الى مستوى 376ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 298ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار بشكل طفيف امام العملات الرئيسية الاخرى قبيل عطلة الكريسماس في تعاملات يوم الجمعة الماضي وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الأمريكية وعلى رأسها تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أفضل من توقعات المحللين. (كونا)