الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو عند 320ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 306ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 320ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض الى مستوى 375ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 298ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير. (كونا)