الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو عند 320ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض الى مستوى 375ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 298ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير. (كونا)
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