الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو ينخفض إلى 319ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 306ر0 دينار في حين انخفض اليورو الى 319ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 375ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري الى 297ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث ترجح التوقعات ان تبقى التداولات هادئة بسبب اغلاق العديد من الاسواق العالمية بسبب عطلة عيد الميلاد. (كونا)