الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو ينخفض إلى 319ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 375ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري الى 297ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث ترجح التوقعات ان تبقى التداولات هادئة بسبب اغلاق العديد من الاسواق العالمية بسبب عطلة عيد الميلاد. (كونا)
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