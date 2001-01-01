الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو يرتفع إلى 320ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع عند مستوى 376ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 297ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الثلاثاء وذلك بعد أن أظهرت بيانات ايجابية بأن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي ارتفع في ديسمبر الجاري ليسجل 7ر113 نقطة مقارنة ب 4ر109 في نوفمبر الماضي ليصل الى اعلى مستوياته منذ أغسطس عام 2001. (كونا)
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