الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو عند 320ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 306ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 320ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض الى مستوى 374ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 298ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس الاربعاء قبل عطلة نهاية العام فيما استمرت توقعات النمو الاقتصادي ورفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل في تقديم الدعم للدولار. (كونا)