الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو عند 320ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض الى مستوى 374ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 298ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس الاربعاء قبل عطلة نهاية العام فيما استمرت توقعات النمو الاقتصادي ورفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل في تقديم الدعم للدولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
النصف: سنعمل على فك التشابك بين الجهات الحكومية
أكد رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب راكان النصف أن اللجنة ستعمل على فك التشابك ما بين الجهات الحكومية بما يتيح خلق بيئة إقتصادية واستثمارية ... التتمة
الحربي: سنشكل لجنة لصياغة قانون يحمي حقوق الاطباء
قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الاربعاء ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة تعنى بصياغة قانون من شأنه حماية حقوق الاطباء ومقدمي الرعاية الصحية ... التتمة
لجنة «البدون» ستفتح ملف القيود الامنية
أعلن رئيس لجنة غير محددي الجنسية " البدون " البرلمانية النائب ناصر الدوسري أنه تم وضع خارطة طريريق لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ترتكز على ... التتمة
اجتماع عسكري بأنقرة لتهيئة هدنة شاملة بسوريا
من المقرر أن يعقد في العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس اجتماع بين ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة وعسكريين روس وأتراك تمهيدا لاجتماعات في العاصمة الكزاخية ... التتمة