الرئيسية | الاقتصادي | الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار ليسجل 305ر0 واليورو يرتفع إلى 321ر0

الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار ليسجل 305ر0 واليورو يرتفع إلى 321ر0

46 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار ليسجل 305ر0 واليورو يرتفع إلى 321ر0

المواضيع الأكثر قراءة

د. هلال الساير يقوم بتوزيع المساعدات غلى النازحين السوريين في ادلب

فريق الهلال الأحمر الكويتي يختتم زيارة لتركيا نفذ خلالها برامج للنازحين السوريين

اختتم فريق ميداني من جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير زيارة ميدانية الى تركيا أقام خلالها برنامجا تضمن المساهمة ... التتمة

طلال الجلال

الجلال: قرارات الجراح تجاه البدون والسجناء تستحق الشكر والاشادة

اشاد النائب طلال الجلال القرارات الانسانية لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تجاه أبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية مؤكدا أن هذه القرارات ... التتمة

ماجد المطيري

ماجد المطيري:لا تهاون في ملف الحاويات

حذر النائب ماجد المطيري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح من التهاون في ملف دخول الحاويات الى البلاد من دون تفتيشها لانه ملف ... التتمة

ثامر السويط

ثامر السويط : مقترح لتحديد معيار الشرف والأمانة في قانون انتخاب الأعضاء

كشف النائب ثامر السويط أنه تقدم بالتعاون مع عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، لافتا إلى ... التتمة