الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار ليسجل 305ر0 واليورو يرتفع إلى 321ر0

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين ليسجل 305ر0 دينار بينما ارتفع اليورو إلى 321ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 377ر0 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 299ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير. (كونا)