الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار ليسجل 305ر0 واليورو يرتفع إلى 321ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 377ر0 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 299ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير. (كونا)
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