الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار ليسجل 306ر0 واليورو ينخفض إلى 320ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 376ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 299ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار في تعاملات أمس الاثنين من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة من ست عملات رئيسية في تداولات ضعيفة بسبب إغلاق العديد من الأسواق بمناسبة عطلة العام الجديد.
ويأتي ارتفاع الدولار الأمريكي أمس بسبب توقعات الأسواق بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالي. (كونا)
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