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اللجنة الوزارية الاقتصادية تعقد لقاء مع الجمعية الاقتصادية بحضور خمسة وزراء

2 hours 3 minutes ago
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اللجنة الوزارية الاقتصادية تعقد لقاء مع الجمعية الاقتصادية بحضور خمسة وزراء

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