اللجنة الوزارية الاقتصادية تعقد لقاء مع الجمعية الاقتصادية بحضور خمسة وزراء
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن هذا اللقاء يعد استمرارا لمنهج استشراف رؤية ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات المختلفة حول مختلف الاستحقاقات المقبلة.
وأكدت الوزارة أهمية استعراض رؤية تلك المؤسسات والجمعيات بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا والتي تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد لرسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن اللجنة عقدت عددا من اللقاءات في هذا الصدد مع جمعية الخريجين وجمعية المحامين وجمعية المحاسبين والمراجعين وجمعية المهندسين وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وشددت على أهمية تنمية قدرات العناصر البشرية الكويتية لتأهيها للعمل في القطاع الخاص ومواجهة التنافسية المستمرة في مختلف القطاعات. (كونا)
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