الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو ينخفض إلى 318ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 306ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 318ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 375ر0 دينار وانخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 298ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات أمس الثلاثاء في الأسواق الأوروبية إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مع عودة المتعاملين والمستثمرين في لندن بينما انخفض اليورو مقابل الدولار رغم صدور بيانات ألمانية جيدة ومستقرة وعلى رأسها معدل التغير في البطالة. (كونا)