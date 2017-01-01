(سبائك الكويت): ارتفاع الذهب مطلع 2017 إلى 1185 دولارا للأونصة
وتوقعت الشركة في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد ارتفاع الذهب فوق مستوى 1200 دولار للأونصة خلال الربع الأول من العام الحالي خصوصا مع زيادة التفاؤل بعودة البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية لحيازة الذهب.
وأشارت إلى ارتفاع الطلب من أسواق المشغولات الذهبية بشكل ملحوظ رغم انخفاض حجم العاملين في الأسواق خلال الأسبوع الماضي نتيجة أعياد العام الجديد.
وأوضحت أن أونصة الذهب أنهت تداولاتها في بورصة (كيوميكس نيويورك) الأسبوع الماضي عند مستوى 1172 دولارا بفارق 22 دولارا عن أسعار بداية الأسبوع متوقعة أن تبلغ مكاسب العام الحالي أضعاف العام الماضي البالغة 8 في المئة.
وعن تعاملات الفضة أفادت (سبائك الكويت) بأن الفضة أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 70ر16 دولار وبفارق 45 سنتا عن سعر الافتتاح.
ولفتت إلى ارتفاع باقي المعادن الثمينة حيث ارتفع البلاتنيوم بنحو 38 دولارا ليصل إلى مستوى 968 دولارا للأونصة كما ارتفع البلاديوم بنحو 52 دولارا ليصل إلى 755 دولارا.
وأفادت بأن الأسواق المحلية تفاعلت مع حركة صعود الذهب حيث حقق انتعاشة في مستوى المبيعات نتيجة الإقبال الكبير من المستثمرين على الرغم من ارتفاع الغرام من عيار 24 من مستوى 28ر11 دينار إلى 67ر11 دينار.
يذكر أن الأونصة إحدى وحدات قياس الكتلة وهي مستخدمة في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (كونا)
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