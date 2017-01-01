الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 322ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 374ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 300ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وبالنسبة الى الاقتصاد الأمريكي فقد ساهمت البيانات الأمريكية الإيجابية في استمرار دعم الحالة العامة للاقتصاد بينما يبقى اليورو تحت الضغط إذ شهد نهاية 2016 إرباك البنك المركزي الأوروبي للأسواق بإعلانه خفض قيمته 20 مليار يورو في شراءات الأصول ليبلغ 60 مليار يورو شهريا بدءا من أبريل 2017. (كونا)
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