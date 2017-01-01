الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو يرتفع إلى 0.324

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 305ر0 دينار كما ارتفع اليورو الى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 371ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري ليسجل 301ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وبالنسبة الى الاقتصاد الامريكي فقد استقر الدولار الامريكي مقابل سلة العملات الرئيسية كما اشارت بيانات التوظيف الى ان الاقتصاد يتحسن بما فيه الكفاية ليحافظ المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) على رفع أسعار الفائدة.