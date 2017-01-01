الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو يرتفع إلى 0.324
المواضيع الأكثر قراءة
جمعية النجاة الخيرية توزع مساعدات على اللاجئين السوريين جنوبي تركيا
قامت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الاثنين بتوزيع مساعدات انسانية تتضمن مواد إغاثية وتدفئة وكفالات أيتام على اللاجئين السوريين في مدينة (شانلي أورفا) ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية
أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بواقع 3ر55 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5951 نقطة و 48ر1 نقطة للوزني ... التتمة
النائب الهاشم: ما هدف ضريبة القيمة المضافة وما تأثيرها على الأسعار؟
أعلنت النائب صفاء الهاشم عن تقديم 4 أسئلة برلمانية من بينها سؤال الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول مشروع قانون ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو يرتفع إلى 0.324
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 305ر0 دينار كما ارتفع اليورو الى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة