الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض الى 322ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 305ر0 دينار كما انخفض اليورو الى 322ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 371ر0 دينار بينماانخفض الفرنك السويسري ليسجل 300ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وتراجع الدولار الامريكي امام سلة من العملات الرئيسية الأخرى في وقت حذر المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) من أن التضخم قد لا يصل الى الهدف المنشود إذا لم يتم رفع سعر الفائدة.

كما انخفض الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوياته في شهرين مع حالة عدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مما اثر على المعنويات. (كونا)