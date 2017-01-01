الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 323ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار كما ارتفع اليورو الى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى 373ر0 دينار والفرنك السويسري ليسجل 301ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وحول اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية واصل الدولار مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد المؤتمر الصحافي لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي عقد أمس الاربعاءاذ ركز فيه على التوجهات الجديدة حول السياسات النقدية. (كونا)