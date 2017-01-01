الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 323ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى 373ر0 دينار والفرنك السويسري ليسجل 301ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وحول اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية واصل الدولار مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد المؤتمر الصحافي لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي عقد أمس الاربعاءاذ ركز فيه على التوجهات الجديدة حول السياسات النقدية. (كونا)
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