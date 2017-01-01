الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض الى 324ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار بينما انخفض اليورو ليسجل 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 374ر0 دينار والفرنك السويسري الى 303ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.

وارتفع الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات امس الاربعاء في الولايات المتحدة وذلك بعد صدور بيانات امريكية ايجابية للتضخم في اسعار المستهلكين.

وذكرت وزارة التجارة الامريكية امس في تقرير لها أن التضخم في اسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3ر0 في المئة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.(كونا)