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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض الى 324ر0

1 hour ago
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض الى 324ر0

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