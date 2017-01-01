الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع الى 326ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 377ر0 دينار والفرنك السويسري الى 304ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة استقر سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى دون تغيير في تعاملات يوم الجمعة الماضي بسبب الضبابية في الأسواق قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وذلك بعد أسبوع متقلب اثر تنامي حالة عدم الوضوح بشأن سياسات رئيس الولايات المتحدة الجديدة حيال الاقتصاد الامريكي.(كونا)
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