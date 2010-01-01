سفير الكويت لدى كوبا يدعو الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

دعا سفير دولة الكويت لدى كوبا محمد فاضل خلف المستثمرين الكويتي والقطاع الخاص الكويتي الى اقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة في جمهورية كوبا لاسيما بعد تطبيع العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية.

جاء ذلك في تصريح السفير خلف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مأدبة غداء اقامها امس السبت على شرف الوفد الطلابي المشارك في برنامج (كن من المتفوقين) ضمن الرحلة التي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية للفائقين من طلبة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية.

وأضاف الخلف ان "المرحلة الحالية تعد تاريخية وحاسمة بالنسبة لجمهورية كوبا حيث أنها مقبلة على تغيرات كبيرة في علاقاتها الدولية" مؤكدا ان بوادر هذه المرحلة بدأت تظهر بعد تطبيع العلاقات الكوبية -الامريكية وزيارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما لكوبا في مارس الماضي.

واوضح ان دولة الكويت كانت تدعو باستمرار لتطبيع العلاقات الكوبية -الامريكية كما انها كانت تقف ضد قرار الحصار الامريكي على كوبا مشيرا الى تصويت الكويت المستمر ضد هذا القرار في الامم المتحدة.

وعن العلاقات الكويتية - الكوبية اكد الخلف انها مميزة وتشمل مجالات متعددة ومتنوعة مشيرا الى عمق العلاقات بين البلدين وحرص الحكومتين الكويتية والكوبية على توطيدها ودعمها في كافة المجالات.

وبين ان تاريخ العلاقات بين الكويت وكوبا يعود الى عام 1974 عندما افتتحت كوبا سفارتها في الكويت التي كانت اول دولة خليجية تأسس فيها كوبا بعثة دبلوماسية.

وقال ان الكويت افتتحت سفارتها في كوبا عام 2010 بعد زيارة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح حيث وقع مع الجانب الكوبي عدة اتفاقيات تعاون في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والتجارية.

وذكر ان دولة الكويت شهدت بعد تسلم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم تناميا كبيرا في دعم المساعدات الانسانية وتوسيعها بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم.

وأكد على ان تسمية الكويت مركزا للانسانية وسمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني أتت تتويجا لمسيرة سموه العطره في دعم القضايا الانسانية وسعيه الدائم لنزع فتيل اي أزمة في المنطقة والعالم ككل.

واوضح الخلف ان سمو أمير البلاد دأب على ان تكون الكويت سباقة في العمل الخيري وان تمسك بزمام المبادرات العالمية في هذا الجانب وهو ماتمثل باستضافة الكويت لثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الشعب السوري.

وعن التعاون الطبي بين الكويت وكوبا أوضح الخلف ان مركز دسمان للسكري يستخدم مصل كوبي يعالج التهاب القدم الناتجة عن مرض السكري مشيرا الى علاج حوالي 500 مريض كويتي نتيجة هذا المصل.

وأشاد بالدور الكبير الذي يؤديه الصندوق الكويتي للتنمية في دعم وتعزيز العلاقات الكويتية -الكوبية من خلال تقديمه لعدد من القروض المسيرة وتمويله لبعض مشاريع البنى التحتية في كوبا.

وذكر ان من المشاريع التي مولها الصندوق في كوبا مشروع اعادة تأهيل شبكات الشرب والصرف الصحي في الجانب الشرقي من (هافانا) ومدينة (هولغين) والذي يهدف للمساهمة في مواجهة الطلب على المياه وتقليل الهدر وحماية الموارد البيئة لحوالي 550 الف نسمة.

ويهدف الصندوق الكويتي للتنمية من تنظيم رحلة (كن من المتفوقين) الى مكافأة الطلبة الفائقين ضمن إطار خططه لتحقيق الانتشار المحلي وتحفيزا لطلبة الثانوية على طلب العلم والتفوق. (كونا)