الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار إلى 304ر0 واليورو يرتفع إلى 327ر
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 378ر0 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 305ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.
ويأتي تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى كردة فعل من قبل الأسواق المالية على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة رسميا بعد أن أدى اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 33ر0 في المئة مساء يوم الجمعة الماضي. (كونا)
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