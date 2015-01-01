بنك الكويت الوطني يحقق 2ر295 مليون دينار أرباحا صافية في 2016

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين تحقيقه 2ر295 مليون دينار كويتي أرباحا صافية بربحية للسهم الواحد بلغت 52 فلسا خلال عام 2016 وبنسبة نمو بلغت 6ر4 في المئة مقارنة بعام 2015.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير في تصريح صحفي ان الموجودات الإجمالية للبنك نمت بواقع 6ر2 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2ر24 مليار دينار في حين ارتفعت حقوق المساهمين 3ر4 في المئة لتبلغ 7ر2 مليار دينار بنهاية 2016.

وأضاف الساير ان القروض والسلف الإجمالية بلغت 6ر13 مليار دينار بنهاية 2016 محققة معدل نمو بسيط عن مستوى عام 2015 وذلك نتيجة لارتفاع معدل سداد القروض عن المعتاد خلال السنة.

وذكر ان نسبة القروض المتعثرة في (الوطني) من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك انخفضت إلى 28ر1 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 34ر1 في المئة بنهاية ديسمبر 2015.

واوضح ان نسبة تغطية القروض المتعثرة ارتفعت إلى 365 في المئة بنهاية العام الماضي مقارنة مع 322 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2015 مشيرا إلى بلوغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة نحو 3ر152 مليون دينار خلال2016.

وعلى صعيد التوزيعات قال الساير ان مجلس الإدارة أوصى الجمعية العامة بتوزيع 30 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين أي بما يمثل 30 في المئة من القيمة الإسمية للسهم فضلا عن التوصية بتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة.

وبين ان صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في 2016 ارتفع بنسبة 4ر5 في المئة على أساس سنوي وذلك بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية (غير المتكررة).

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في تصريح مماثل ان نتائج البنك تؤكد على "متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور" لافتا إلى أن البنك ماض قدما في استراتيجيته الرامية إلى ريادة السوق محليا وتعزيز موقعه إقليميا.

وذكر ان البنك واصل الحفاظ على حصصه السوقية في الكويت مستفيدا من فرص النمو المتاحة في كافة مجالات الأعمال.

وأشار إلى ان الاستحواذ على حصة 4ر58 في المئة من بنك بوبيان خلال عام 2012 كان بمثابة خطوة استراتيجية بعيدة المدى لدعم موقع بنك الكويت الوطني في السوق المحلي وتعزيز مصادر الدخل.

وأوضح ان البنك قام في عام 2016 بزيادة رأس ماله عبر إصدار أسهم حقوق الأولوية بنسبة 5ر6 في المئة في إطار خطة البنك الرامية إلى الحفاظ على نسب رسملة مرتفعة تتسق مع معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل 3 ومتطلبات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص.

يذكر ان بنك الكويت الوطني تأسس عام 1952 وأدرج في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) عام 1984 برأسمال مدفوع بلغ 9ر503 مليون دينار.(كونا)