الرئيسية | الاقتصادي | الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 327ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 327ر0

1 hour ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 327ر0

المواضيع الأكثر قراءة

المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت مناحي العنزي

شركة نفط الكويت: وقف التسرب في بئر نفطية جنوبي البلاد

أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت مناحي العنزي وقف التسرب النفطي الذي حدث جنوبي البلاد مساء أمس الأحد.وقال العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ... التتمة

الكويت توزع مساعدات طبية على عدد من المراكز الصحية في العراق

الكويت توزع مساعدات طبية على عدد من المراكز الصحية في العراق

وزعت الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم الاثنين مساعدات طبية على عدد من المراكز الصحية في نينوى والانبار وصلاح الدين ضمن حملة (الكويت بجانبكم) لاغاثة النازحين ... التتمة

السفير محمد صالح الذويخ خلال زيارته الى مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت

سفير الكويت في القاهرة يؤكد أهمية دور الطلبة الكويتيين في بناء مستقبل بلادهم

أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد صالح الذويخ اليوم الاثنين الدور المناط بالطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج في بناء مستقبل بلادهم والمساهمة ... التتمة

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 8ر37 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6679 نقطة و41ر3 نقطة للوزني و9ر7 ... التتمة