الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 327ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 381ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 305ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس الاثنين عقب تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا وسط مخاوف من عدم الوضوح بشأن سياساته الاقتصادية. (كونا)
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