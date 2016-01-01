الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 327ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 381ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 304ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.
وسجل سعر صرف الدولار الامريكي خلال تداولات امس الثلاثاء تراجعا امام سلة من العملات الرئيسية وذلك بالقرب من ادنى مستوياته في سبعة اسابيع.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت يوم الاثنين الماضي من شراكة منظمة الدول المطلة على المحيط الهادىء اضافة الى اعتزامها اعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة (نافتا) مع كندا والمكسيك. (كونا)
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