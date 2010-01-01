وفد طالبات (كن من المتفوقين) يجري جولة حرة في مدينة بيرات الالبانية

أجرى وفد الطالبات الكويتيات المشاركات في برنامج (كن من المتفوقين) جولة حرة في مدينة (بيرات) الالبانية احدى اقدم المدن في جمهورية البانيا للاطلاع على أبرز معالمها التاريخية التي انشئت منذ حوالي 2500 عام.

وتشتهر مدينة (بيرات) المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بهندستها المعمارية التاريخة وجمالها الطبيعي كما يطلق عليها مدينة الالف نافذة وذلك لتميز مبانيها ومنازلها بكثرة النوافذ.

وضمن الرحلة التي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لطالبات المرحلة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية حتى 28 يناير الجاري تجول وفد الطالبات يوم امس الثلاثاء بالقلعة التي شيدت في القرن الرابع قبل الميلاد على تلة صخرية بارتفاع يصل الى نحو 200 متر عن سطح البحر.

وتضم قلعة المدينة التي تبعد حوالي 120 كيلومترا عن العاصمة تيرانا 24 برجا ومعالم أثرية عدة منها أربع كنائس بنيت في القرن الثالث عشر وآثار (المسجد الابيض) اضافة الى حوالي 100 منزل مأهولة بالسكان.

وشهدت القلعة ثلاث مراحل بناء عمراني اضفت عليها لمسات فنية متنوعة الاولى كانت في العهد الروماني الذي تميز باستخدام الحجارة والصخور الصغيرة والثانية في العهد العثماني (من عام 1417 الى 1912) فيما كانت المرحلة الثالثة في عهد الحكم الشيوعي.

وفي لقاءات متفرقة أجرتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) مع عدد من الطالبات على هامش الجولة اعربت الطالبة ترف الفلاجي عن اعجابها الشديد بالقلعة وما تضمه من مبان تاريخية رائعة.

وقالت "انها شعرت كذلك بعظمة الاسلام عند سماعها صوت الاذان يرتفع في مساجد مدينة بيرات وسائر المدن الالبانية".

من جهتها قالت الطالبة منار العدواني ان زيارتها للمعالم التاريخية في جمهورية البانيا أثرت كثيرا ثقافتها التاريخية معربة عن اعتزازها وفخرها بانتشار الاسلام في مناطق واجزاء مهمة في مختلف انحاء العالم.

واشارت في الوقت ذاته الى الدور "المهم" الذي يؤديه الصندوق الكويتي للتنمية في دعم المشاريع التنموية في العديد من الدول ومساعدة الشعوب. من جانبها اعربت الطالبة اسماء العلي عن سعادتها بزيارة جمهورية البانيا ذات المناظر الطبيعية الخلابة والجبال الشامخة مؤكدة انها "فرصة ساعدتها على تعزيز ثقافتها والتعرف على التاريخ الالباني العريق".

يذكر ان برنامج (كن من المتفوقين) مبادرة اطلقها الصندوق عام 2010 يتم من خلالها تنظيم رحلتين ل 12 متفوقا من الطلبة ومثلهم من الطالبات من متفوقي الصف ال11 بالتنسيق مع وزارة التربية لمدة اسبوع الى دولتين من الدول التي يتعاون معها خلال عطلة الربيع للتعرف على ابرز المشاريع التي ساهم الصندوق في تنميتها.

ويهدف الصندوق من تنظيم هذه الرحلة الى مكافأة الطلبة والطالبات المتفوقين لتحقيق الانتشار المحلي وتحفيز طلبة الثانوية على طلب العلم والتفوق.

ويعد الصندوق الذي أسس في عام 1961 اول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تساهم في تحقيق الجهود الانمائية للدول العربية والدول الاخرى النامية كما يساهم في رأسمال المؤسسات التنموية الدولية والاقتصادية اذ يعد اداة لمد جسور الصداقة والإخاء بين دولة الكويت والدول النامية.(كونا)