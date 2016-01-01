الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار إلى 305ر0 واليورو ينخفض إلى 326ر0

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد إلى مستوى 305ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 326ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 383ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 305ر0 دينار كما بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي انخفض أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي وطلبيات السلع المعمرة الأمريكية.

وجاءت تلك الطلبيات دون مستوى التوقعات لتؤثر سلبا على حالة التفاؤل التي تشعر بها الأسواق تجاه الآثار الاقتصادية الإيجابية لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. (كونا)