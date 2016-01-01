الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار إلى 305ر0 واليورو ينخفض إلى 326ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 383ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 305ر0 دينار كما بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.
وكان سعر صرف الدولار الأمريكي انخفض أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي وطلبيات السلع المعمرة الأمريكية.
وجاءت تلك الطلبيات دون مستوى التوقعات لتؤثر سلبا على حالة التفاؤل التي تشعر بها الأسواق تجاه الآثار الاقتصادية الإيجابية لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. (كونا)
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