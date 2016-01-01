الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 326ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 381ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 306ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية الاخرى وذلك على خلفية حظر السفر لمواطني بعض الدول الى الولايات المتحدة من قبل ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مما ادى الى احتجاجات ضخمة في العديد من المدن الامريكية وأثار تراجع للأسواق العالمية.
كما تراجع الدولار ايضا بعد ان اظهرت بيانات اقتصادية امريكية تباطؤ النمو في اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة حادة الامر الذي اثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الامريكي) سيتوقف عن رفع اسعار الفائدة. (كونا)
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