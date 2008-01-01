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الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار إلى 0.304 واليورو يرتفع إلى 0.328

46 minutes ago
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الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار إلى 0.304 واليورو يرتفع إلى 0.328
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء الى مستوى 304ر0 دينار بينما ارتفع اليورو إلى مستوى 328ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 383ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 307ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.
وانخفض سعر سرف الدولار في الولايات المتحدة امام سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الثلاثاء ليسجل اضعف أداء له في بداية العام منذ 2008 وذلك بسبب القلق بشأن السياسات العامة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتوقعات بارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.
وتراجع الدولار الامريكي بشكل ملحوظ بعد إصدار الرئيس الامريكي ترامب أمرا تنفيذيا بفرض حظر على سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة وهو ما أثار احتجاجات حول العالم وفي الولايات المتحدة فيما ارتفع سعر صرف اليورو أمام العملة الأمريكية إثر بيانات قوية من فرنسا وإسبانيا.
(كونا)

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