الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو 328ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 304ر0 دينار واليورو عند 328ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 380ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 306ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة انخفض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات سلبية للتقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية للشهر الأول من العام الحالي وأظهرت وظائف أكبر من المتوقع لسوق العمل الأمريكي في الشهر الماضي. (كونا)
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