(سبائك الكويت): الذهب يرتفع إلى 1218 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الماضي

قالت شركة (سبائك الكويت) لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا 27ر2 في المئة ليبلغ مستوى 1218 دولارا للأونصة بفارق 27 دولارا عن أسعار بداية الأسبوع مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية.

وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد أن الأسواق شهدت تذبذبات كثيرة مع تأرجح الأسعار بين الصعود والهبوط وفقدان الشفافية نظرا لتضارب سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة مع الأسواق العالمية ما أثر بشدة على قوة الدولار وفقدان شهية المخاطرة واللجوء للذهب كملاذ آمن.

وأضافت أن البيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة لم تكن عند التوقعات مما أصاب الأسواق بشعور ضعف النمو الاقتصادي مبينة أن المعادن الثمينة كانت الرابح الأكبر من هذه البيانات حيث صعد الذهب من 1207 دولارات للأونصة إلى مستوى 1218 دولارا بنهاية الأسبوع الماضي.

وتوقعت بلوغ الذهب 1230 دولارا في حالة كسر مقاومة مستوى 1225 دولارا للأونصة وأن يبلغ أيضا مستوى 1250 دولارا إذا استمرت المعطيات الحالية على وضعها.

وذكرت أن الطلب على معدن الذهب مازال في منحنى صعودي وسط مخاوف المستثمرين من سياسات وقرارات الإدارة الامريكية الجديدة التي أعلنتها الأسبوع الماضي مبينة أن الصعود هو الحالة الطبيعية لأونصة الذهب في ظل هذه الأجواء.

وأشارت إلى أن المشتريات الفعلية من أسواق المشغولات والاستثمارات الفردية وارتفاع حيازة الذهب لدى البنوك المركزية وصناديق الاستثمار تعد كلها محفزات إيجابية لرؤية أونصة الذهب قرب حاجز 1300 دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأفادت بأن تلك المحفزات لا تمنع أن نرى بعض التراجعات للذهب والتي قد تكون فى شكل تصحيحات أو عمليات جني الأباح متوقعة عدم كسره مستوى 1200 دولار للأونصة.

وأشارت إلى أن الفضة صعدت خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى 70ر17 دولار للأونصة كأعلى مستوى في 11 أسبوعا مستفيدة من نفس العوامل التي أثرت في الذهب موضحة أنها أنهت تعاملاتها مرتفعة 2 في المئة بإقفالها عند مستوى 46ر17 دولار للأونصة.

وعن باقي المعادن قالت (سبائك الكويت) إن أسعارها توحدت في اتجاهاتها حيث حقق البلاتنيوم أعلى سعر له في 12 أسبوعا ملامسا مستوى 1011 دولارا كما ارتفع البلاديوم 27 دولارا عن أسعار بداية الأسبوع عندما أغلق على مستوى 749 دولارا للأونصة.

ولفتت (سبائك الكويت) إلى زيادة حركة الشراء في أسواق الذهب المحلي مع ارتفاع الأسعار مشيرة إلى ارتفاع غرام الذهب من عيار 24 من مستوى 8ر11 دينار إلى 03ر12 دينار.

وتعد الأونصة إحدى وحدات قياس الكتلة وهي مستخدمة في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (كونا)