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الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار إلى 305ر0 واليورو ينخفض إلى 324ر0

1 hour ago
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الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار إلى 305ر0 واليورو ينخفض إلى 324ر0

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