الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار إلى 305ر0 واليورو ينخفض إلى 324ر0

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 381ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 304ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام باقي العملات الرئيسية إلى أعلى مستوياته في أسبوعين في تعاملات يوم الجمعة الماضي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته إطلاق خطة لإصلاح النظام الضريبي واصفا إياها بأنها "الأكثر طموحا منذ عهد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان". (كونا)