الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 324ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 381ر0 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 304ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وكان الدولار الأمريكي قد ارتفع أمام باقي العملات الرئيسية في تعاملات يوم الجمعة الماضي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لإطلاق خطة طموحة لإصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
الإمارات تمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي عربي والسعودية ثانياً
تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، صناديق الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار أمريكي، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالمياً.وجاء في تقرير صدر ... التتمة
كوريا الشمالية تقر بإجراء تجربة صاروخية
طالبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي، وذلك عقب إقرار بيونغ يانغ بأنها اختبرت ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 324ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
زراعة رقائق إلكترونية في اليد.. أول طرق إنترنت الإنسان
قدمت شركة بلجيكية فرصة لتحول موظفيها ليصبحوا موظفين إلكترونيين، حيث وافق ثمانية موظفين بالشركة على زرع رقائق إلكترونية في اليد، تمنحهم القدرة على ... التتمة