الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 324ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف الأمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 381ر0 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 304ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وكان الدولار الأمريكي قد ارتفع أمام باقي العملات الرئيسية في تعاملات يوم الجمعة الماضي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته لإطلاق خطة طموحة لإصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة. (كونا)