الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 323ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 382ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 303ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الاثنين وذلك بعد اجتماع قمة نهاية الأسبوع بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي جاءت نتائجه افضل من التوقعات ما ادى الى رفع معنويات السوق.
وتترقب الاسواق تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) جانيت يلين حول توقيت رفع اسعار الفائدة المقبل وذلك بعد بالادلاء بشهادتها امام مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم ومجلس النواب يوم غد الاربعاء. (كونا)
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