الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع الى 324ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 380ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري عند مستوى 304ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الأربعاء وذلك بعد صدور سلسلة من البيانات الامريكية المتفائلة وتصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين مما يشير الى ارتفاع محتمل لمعدل الفائدة على المدى القريب.

وارتفع الدولار الامريكي امس بعد أن وذكرت وزارة التجارة الامريكية بأن مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6ر0 في المئة في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 3ر0 في المئة فيما ارتفعت مبيعات التجزئة الامريكية بنسبة 4ر0 في المئة في يناير الماضي مقارنة مع توقعات بزيادة قردها 1ر0 في المئة. (كونا)