الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 323ر0
57 minutes ago
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 378ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 304ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
واستقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك بعد التصريحات الأخيرة لرئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الامريكي) جانيت يلين إضافة إلى صدور مجموعة من بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي. (كونا)
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 378ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 304ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
واستقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك بعد التصريحات الأخيرة لرئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الامريكي) جانيت يلين إضافة إلى صدور مجموعة من بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي. (كونا)
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