الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 322ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 322ر0 دينار.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 381ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري ليسجل 302ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وارتفع الدولار الامريكي مقابل سلة العملات الرئيسية الاخرى مدعوما بتوقعات لاحتمال رفع سعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي). (كونا)