الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 322ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 381ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري ليسجل 302ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وارتفع الدولار الامريكي مقابل سلة العملات الرئيسية الاخرى مدعوما بتوقعات لاحتمال رفع سعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي). (كونا)
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