الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 322ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار واليورو عند 322ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 380ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري ليسجل 302ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وبالنسبة الى اقتصاد منطقة اليورو فقد هبطت العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) متضررة بفعل مزيج من المخاوف إزاء حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية وزيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الدولار الامريكي مقابل سلة العملات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي الا انه تراجع أمام الين مما يشير إلى حجم القلق بين المستثمرين بشأن مخاطر السياسة العالمية. (كونا)