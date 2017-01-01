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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو عند 0.322

2 hours 51 minutes ago
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو عند 0.322
 استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار واليورو عند 322ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 379ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري ليسجل 302ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة استمر سعر صرف الدولار في التراجع المعتدل أمام بقية العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي في ظل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الامريكي) الذي أظهر حالة من عدم اليقين بسبب عدم وضوح البرنامج الاقتصادي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما أضعف الطلب على العملة الأمريكية. (كونا)

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