الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع الى 323ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 305ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 379ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند 302ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

واستقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى في تعاملات يوم امس الاثنين في الولايات المتحدة وذلك مع ترقب المستثمرين لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم للتعرف على برنامجه الاقتصادي.

ومن المتوقع يلقي الرئيس الامريكي ترامب خطابا اليوم الثلاثاء أمام الكونجرس الأمريكي يكشف فيه عن تفاصيل خطته للانفاق على البنية التحتية والإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة.(كونا)