الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض الى 322ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 377ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند 302ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة انخفض سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات يوم امس الثلاثاء وذلك بعد صدور مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية الامريكية قبل خطاب الرئيس دونالد ترامب امام (الكونجرس) حيث جاء الناتج الاجمالي المحلي الامريكي في الربع الرابع على عكس توقعات المحللين في حين كانت ثقة المستهلكين لشهر فبراير أفضل من المتوقع. (كونا)
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