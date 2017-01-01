بدء أعمال قمة منظمة التعاون الاقتصادي في إسلام أباد
بدأت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أعمال القمة الـ 13 لمنظمة التعاون الاقتصادي، بحضور رؤساء دول وحكومات 10 دول أعضاء في المنظمة.
وقبيل بدء أعمال القمة، التقط رؤساء الدول والحكومات المشاركين، وبينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صورا جماعية.
وألقى الخطاب الافتتاحي للقمة رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي كانت بلاده تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة، ومن ثم تحدث رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الذي تسلمت بلاده رئاسة المنظمة من أذربيجان.
وتستمر القمة على مدار يومين، ويشارك فيها رؤساء دول وحكومات سبع دول آسيوية، وثلاث أوروبية، كما أرسلت الصين وروسيا مراقبين لحضور اجتماعات القمة.
ومن المتوقع أن تتخذ القمة قرارات شاملة حول منظور منظمة التعاون الاقتصادي، التي تعتبر من أهم آليات التعاون والاقتصاد في منطقة أوراسيا، للسنوات العشر المقبلة.
و"التعاون الاقتصادي" هي منظمة دولية تضم 10 دول هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
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