الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض الى 321ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 375ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وارتفع الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات امس الأربعاء في الولايات المتحدة ليبقى قريبا من اعلى مستوياته في سبعة أسابيع وذلك مع استمرار التوقعات برفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الامريكي) لدعم الطلب على العملة الأمريكية. (كونا)
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