الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض الى 321ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 321ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 375ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وارتفع الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات امس الأربعاء في الولايات المتحدة ليبقى قريبا من اعلى مستوياته في سبعة أسابيع وذلك مع استمرار التوقعات برفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الامريكي) لدعم الطلب على العملة الأمريكية. (كونا)