برميل النفط الكويتي ينخفض 80 سنتا ليبلغ 01ر52 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 01ر52 دولار أمريكي مقابل 81ر52 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع تراجع الدولار مما شجع المستثمرين على الشراء لكن الأسواق مازالت قلقة بشأن تخمة المعروض وعدم التزام روسيا الكامل باتفاق كبار المنتجين بخفض الإنتاج.
وعزز من المخاوف استمرار زيادة الإنتاج الامريكي من النفظ الصخري ووصول عدد منصات الحفر إلى 609 منصة في الأسبوع الأخير وللمرة الاولى منذ أكتوبر 2015.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 90ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا ليصل إلى مستوى 33ر53 دولار.
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برميل النفط الكويتي ينخفض 80 سنتا ليبلغ 01ر52 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 01ر52 دولار أمريكي مقابل 81ر52 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر ... التتمة